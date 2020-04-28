مجوهرات كيت ميدلتون تكشف عن أسرار عائلية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة مجوهرات مملوكة من قبل العائلة البريطانية المالكة، إيدي ليفيان، أن الإكسسوارات المصنوعة من الذهب الوردي التي أهداها الأمير ويليام لزوجته كيت قبل الزواج، لم يتم اختيارها عن طريق الصدفة.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، نقلا عن ليفيان، فإن اللؤلؤ الذي يزين الخاتم يشير إلى شهر حزيران / يونيو، وهو شهر ولادة الأمير وليام، والعقيق إلى شهر كانون الثاني / يناير، وهوشهر ميلاد دوق كامبردج كيت ميدلتون، ليصبح الخاتم رمزا لـ "لتشابك أقدارهم".

— Daily Express (@Daily_Express) April 25, 2020

وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام بريطانية، أنباء حول استخدام دوقة ساسيكس ميغان ماركل مجوهرات الفيروز للتعافي بعد ولادة طفلها.

ومن المعتقد أن حجر الفيروز يعمل كحارس للجسم ضد جميع الأمراض، فهو يساعد على تجديد الأنسجة وأعضاء الجسم الدقيقة ويقويها.