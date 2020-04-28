بومبيو يقول إن أمريكا قلقة من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن قلقة بسبب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته.

وأضاف بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أنه يحذر من مثل هذه الأفعال تهدد مساعي إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن".

ودعا الوزير الأمريكي، المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن إلى معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض".

يتبع...