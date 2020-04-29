الداخلية الأفغانية: تفجير انتحاري يقتل ثلاثة ويجرح العشرات في العاصمة كابول

أعلن المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن تفجير انتحاري أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات في ضاحية على مقربة من العاصمة الأفغانية كابول.

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، الذي قال في بيانه: "فجر انتحاري نفسه وسط مدنيين في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابول صباح الأربعاء".

وأضاف البيان: "أسفر التفجير الانتحاري عن مقتل 3 أشخاص وجرح العشرات حيث تم نقلهم إلى المستشفيات للمعالجة".

وختم البيان: "تقوم السلطات الأفغانية بالتحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن العمل الإرهابي".

وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلومترا من مدينة كابول.