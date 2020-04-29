كلينتون تعلن عن دعمها المطلق لبايدن في مواجهته الرئاسية ضد ترامب

حصل المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء، على تأييد هيلاري كلينتون للمنصب الذي خسرته بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016 في سعيها لأن تكون أول امرأة تنتخب لرئاسة الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا القرار أعلنت عنه كلينتون خلال اجتماع تمحور بشأن آثار أزمة تفشي فيروس كورونا على المرأة.
وقالت كلينتون لنائب الرئيس السابق: "يسعدني أن أكون جزءا من حملتك لا لتأييدك فحسب وإنما لأساعد في تسليط الضوء على كثير من القضايا المطروحة في هذه الانتخابات الرئاسية".
وتعهد بايدن من جهته باختيار امرأة لتكون نائبته، مشيرا أن هيلاري كلينتون الشخصية المناسبة التي كان يجب أن تكون الآن رئيسا للولايات المتحدةالأمريكية.
وخسرت كلينتون الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2008 لصالح باراك أوباما. وخاض بايدن هذه الانتخابات لمنصب نائب الرئيس.
وأظهرت استطلاعات آراء من أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2016 تفضيل الناخبات لكلينتون، ومن المتوقع أن تلعب الناخبات دورا حاسما في ترجيح الكفة في الولايات المتأرجحة التي يحتدم فيها التنافس في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بين ترامب وبايدن.
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