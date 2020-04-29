متحدث باسم نتنياهو يوجه طلبا للعرب

وجه أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، طلبا للعرب، وذلك بالتزامن مع عيد "استقلال إسرائيل".

ونشر غندلمان تغريدة قال فيها "باركوا لإسرائيل في عيد استقلالها! أرسلوا لي تهانيكم مع صورة غلاف جواز سفركم العربي على الخاص وسأنشرها كي يرى الجميع أن السلام ممكن. تحيا إسرائيل!".

باركوا لإسرائيل في عيد استقلالها! أرسلوا لي تهانيكم مع صورة غلاف جواز سفركم العربي على الخاص وسأنشرها كي يرى الجميع أن السلام ممكن. تحيا إسرائيل! pic.twitter.com/e2I2o33cRa — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 29, 2020

​وأضاف "ماذا تتمنون لإسرائيل في عيدها استقلالقها الـ72؟".

وتبدأ إسرائيل، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيدها الوطني الـ72، الذي يوافق قيام الدولة عام 1948، وهو يوم ذكرى نكبة فلسطين.