رئيس البرازيل: أنا آسف... لا أستطيع القيام بمعجزات لحل أزمة كورونا

صرح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الثلاثاء، أنه لا يستطيع القيام بمعجزات لحل أزمة فيروس كورونا.

وقال بولسونارو في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن ازدياد عدد المصابين في البلاد، "وماذا بعد؟ أنا آسف... ماذا ينبغي أن أفعل... أنا لا أستطيع القيام بمعجزات".

وأضاف الرئيس، "هذا ما أتحدث عنه، أن الفيروس سيؤثر على 70٪ من السكان، إنه واقع. ولا ينكر أحد على الإطلاق أنه سيكون هناك وفيات".

وكانت البرازيل أول دولة في أمريكا الجنوبية تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا.

ووفقا للتقارير الأخيرة، أصيب أكثر من 71 ألف شخص في البرازيل بفيروس كورونا، كما توفي 5017 شخصا.

ويواجه رئيس الدولة، منذ عدة أسابيع، معارضة متزايدة في عدد من المدن، لكنه لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية تعادل ثلث البرازيليين وتوازي تلك التي كان يحظى بها في كانون الأول/ ديسمبر 2019.