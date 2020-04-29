الحكومة اليابانية تعلن شرطا لإقامة أولمبياد طوكيو في موعدها الجديد

أكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أنه سيكون "من المستحيل استضافة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل" ما لم يتم احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال آبي أمام البرلمان: "يجب تنظيم الألعاب الأولمبية بطريقة تظهر أن العالم قد ربح معركته ضد جائحة فيروس كورونا، وإلا، سيكون من الصعب عقد المنافسات".

جاءت تصريحات آبي ردًا على استفسار من أحد المشرعين المعارضين، حول ما إذا كان بإمكان طوكيو استضافة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل، بعد تأخير إقامتها هذا العام بسبب الوباء.

كما أتت متماشية مع تصريحات رئيس لجنة أولمبياد طوكيو 2020، يشيرو موري، الذي قال بالأمس، إن اليابان ستلغي استضافة الألعاب إذا لم يكن من الممكن إقامتها في 2021 بعد أن تأجلت بالفعل لمدة عام واحد.

اتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو/ تموز 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت بموت عشرات لآلاف حول العالم.

وفي تصريحات صحفية الثلاثاء، نفى رئيس الوزراء آبي، مجددا الادعاءات بأنه وعد بتحمل بلاده المصاريف الإضافية لتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، من عام 2020 إلى عام 2021.

سجلت اليابان حتى اليوم، 13.7 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب نحو 400 حالة وفاة 1900 حالة تعافي. عالميًا أصاب "كوفيد 19" أكثر من 3.100 مليون شخص، وتسبب في وفاة ما يزيد على 210 آلاف شخص، فيما تعافى 960 ألف شخص من المرض.