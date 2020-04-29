الجيش الصيني يهاجم مدمرة أمريكية ويطردها من المياه الإقليمية

صرح الجيش الصيني، أن قواته البحرية طرت مدمرة أمريكية "اخترقت المياه الإقليمية" في بحر الصين الجنوبي، في واقعة "كان يمكن أن تتسبب بسهولة في وقوع حادث".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الصيني، إن "المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس باري" اخترقت المياه الإقليمية الصينية قبالة جزر شيشا، وأن قوات البحرية وسلاح الجو قامت بمتابعة مسارها وحذرتها وطردتها"، بحسب صحيفة Global Times الصينية.

وأضاف المتحدث أن "الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة تعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وسيادة الصين ومصالحها الأمنية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تزيد بشكل متعمد حدة المخاطر الأمنية في المنطقة، وحث الحكومة الأمريكية على "التركيز على احتواء تفشي فيروس كورونا في الداخل بدلا من زعزعة الأمن والسلام الإقليميين".

Global Times (@globaltimesnews) April 28, 2020

وأعلنت البحرية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي عن إرسال سفينة حربية إلى مضيق تايوان، لإظهار "التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة للملاحة البحرية".