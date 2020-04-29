ترامب يكشف سبب إصابة مليون شخص بكورونا في البلاد

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن السبب الوحيد لإعلان أمريكا عن مليون إصابة بفيروس كورونا هو تطوير أفضل نظام اختبار للكشف عن فيروس كورونا في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "السبب الوحيد الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن مليون حالة إصابة بفيروس كورونا هو أن نظام اختبارنا أفضل بكثير من أي دولة أخرى في العالم. والبلدان الأخرى متأخرة جدًا في اختبار (أعداد كبيرة من الأشخاص)، وبالتالي تُظهر حالات أقل بكثير!".

وتجاوزت الولايات المتحدة المليون إصابة وفق بيانات موقع "جونز هوبكنز"، بعد بضعة أشهر فقط من انتشار الفيروس التاجي المستجد إلى أمريكا.

وأشار تقرير منشور في موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن إدارة الغذاء والدواء، أقرت تقنية جديدة لاختبار الفيروس في المنزل، التي توفرها شركة "لاب كروب" الأمريكية المتخصصة في المختبرات الطبية.

في وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أصدرت تحذيرات بشأن فيروس كورونا المستجد في أكثر من 12 إحاطة سرية أعدت للرئيس ترامب في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، وهي الأشهر التي استمر خلالها في التقليل من التهديد، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.