إصابة 4 أشخاص بحادثة طعن قرب فرانكفورت الألمانية

قالت الشرطة الألمانية إن 4 أشخاص أصيبوا بحادثة طعن في مدينة هاناو مساء أمس وإنها ألقت القبض على اثنين مشتبه بهما.

نقلت مجلة "فوكاس أونلاين" عن الشرطة قولها إن ما يتراوح بين خمسة وسبعة رجال هاجموا المارة بالسكاكين . وأضافت أن المصابين ليسوا في حالة حرجة تهدد حياتهم.

وذكرت الشرطة في بيان أن أربعة أشخاص نُقلوا إلى مركز طبي في هاناو القريبة من مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا بعد إصابتهم بجروح جراء الطعن.

وأضافت أن أحد المشتبه بهما يبلغ من العمر 23 عاما والآخر 29 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح. لكنه أضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة لها علاقة بمقتل 9 أشخاص من أصول أجنبية في المدينة في فبراير/ شباط برصاص مسلح.

وكان المسلح يبلغ من العمر 43 عاما ويتبنى أفكارا عنصرية وقتل ضحاياه بالرصاص في مقهى ذات طابع شرقي بالمدينة قبل أن يقتل نفسه وأمه في هجوم كان له وقع الصدمة في ألمانيا.