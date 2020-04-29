تركيا تعلن استمرار إغلاق المدارس حتى 31 مايو المقبل

أعلن وزير التربية التركي، ضياء سلجوق، اليوم الأربعاء، عن مواصلة التعليم عن بعد حتى 31 مايو/ أيار المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس "كورونا".

وقال سلجوق، إن التعليم عن بعد مستمر حتى 31 مايو/ أيار المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس "كورونا"، حسب وكالة "الأناضول".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 29, 2020

​وكانت تركيا قد قررت مؤخرا مد إغلاق المدارس في البلاد حتى 30 أبريل/ نيسان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن التعليم من المنازل سيستمر خلال تلك الفترة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن تركيا أغلقت المدارس وصممت نظاما للتعليم من المنازل للطلاب لمواصلة دروسهم، بعد تفشي الفيروس، الذي بدأ هناك قبل أسبوعين، مشيرة إلى قول وزير الصحة فخر الدين قوجة، الذي كان يتحدث بجانب سلجوق، إن الإغلاق ليس عطلة، لكنه إجراء وقائي لحماية الأسر.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، يوم الاثنين الماضي، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا بواقع 2131 في الساعات الـ24 الماضية ووفاة 95 آخرين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2900.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد بلغ 112261، وهو أعلى إجمالي لأية دولة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.