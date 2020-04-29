خفض مستوى الطوارئ في العاصمة الصينية مع انحسار الوباء

أعلنت حكومة بلدية بكين، اليوم الأربعاء، خفض مستوى الاستجابة الطارئة لجائحة "كوفيد 19" بداية من يوم غد الخميس، ما يترتب عليه إلغاء متطلبات الحجر الصحي لبعض الأشخاص الذين يصلون من أجزاء أخرى منخفضة المخاطر في البلاد.

يأتي قرار بكين بخفض تدابير الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الثاني من المستوى الأول، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الصين أن البرلمان سيبدأ دورته السنوية الرئيسية في العاصمة يوم 22 مايو/ أيار؛ بحسب وكالة "رويترز".

انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في البلاد بشكل حاد مقارنة بمستوى ذروة الوباء في فبراير/ شباط، ويمثل اجتماع البرلمان أحدث إشارة إلى أن قادة الصين يعتقدون أن البلاد تعود إلى وضعها الطبيعي.

أعلنت الصين، اليوم، أن البرلمان سيفتتح جلسة سنوية رئيسية يوم 22 مايو/ أيار، مما يشير إلى أنها تتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية بعد توقفها بشكل شبه كامل على مدى شهور بسبب جائحة كورونا.

سجلت الصين حتى الآن أكثر من 82 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن أغلب هذا العدد (77 ألفًا) قد تماثل للشفاء بالفعل، فيما توفي 4600 شخص، وتباطأ معدل الإصابة بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية. سجلت البلاد 22 إصابة فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.