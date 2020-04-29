إيران تعلن "الانتصار على الوباء" وعودة الحياة إلى طبيعتها

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، انتصار بلاده على وباء "كوفيد 19"، وأنه بات بوسع المواطنين ممارسة حياتهم الطبيعية خارج المنازل مع توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة.

القاهرة – سبوتنيك. وكشف روحاني في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، عن تواصل رؤساء دول مع بلاده طالبين دعمهم بأدوات وأجهزة طبية، قائلًا: "تمكنا من سد العجز في الأدوات الطبية، وهناك رؤساء دول طلبوا من إيران تصدير بعض الأجهزة الطبية لبلادهم".

وقال: "إيران حققت انتصارات على وباء (كوفيد-19)، والآن بإمكان الإيرانيين الخروج من المنازل ومواصلة أعمالهم مع أخذ الاحتياطات والاعتبارات الطبية لتفادي تفشي الوباء".

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عقده الناطق باسمها كيانوش جهانبور، تسجيل 71 وفاة بمرض "كوفيد 19" في انخفاض ملحوظ في المعدل اليومي للوفيات والذي تجاوز 150 حالة عند مرحلة ما.

وكان الرئيس روحاني قد أعلن، خلال اجتماع للحكومة الأحد الماضي، أن الحكومة ستعمل على تصنيف المدن ووسمها بثلاثة ألوان هي الأبيض والأصفر والأحمر، وفقًا لنسب الإصابة بالوباء.

ووفقًا لهذه الخطة فإن اللون الأبيض سيرمز لخلو المدينة من الفيروس، والأحمر يشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة، وذلك تمهيدًا لإعادة فتح بعض المدن.