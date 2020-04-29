بعد شائعة وفاته... صور أقمار صناعية تكشف تحركا يشير لتواجد زعيم كوريا الشمالية

كشفت صور بالأقمار الصناعية، تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد أيام من الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وإجرائه عملية جراحية فاشلة، كما وصل الأمر ببعض وسائل الإعلام لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.

وقال خبراء يتابعون الأوضاع في كوريا الشمالية إن صورا بالأقمار الصناعية توضح تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها الزعيم كيم جونغ أون وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي؛ حسب وكالة "رويترز".

وقال موقع "إن.كيه برو"، الذي يتابع كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، إن "صور الأقمار الصناعية التجارية تظهر أن زوارق يستخدمها كيم كثيرا تحركت بشكل يوحي بأنه ربما يكون هو وحاشيته في منطقة وونسان".

جاء ذلك في أعقاب تقرير بثه مشروع (38 نورث) الذي يتابع كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة وجاء فيه أن "الصور تبين توقف ما يعتقد أنه قطار كيم الخاص في محطة مخصصة لاستخدامه في الفيلا الموجودة في وونسان".

ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن احتمال وجوده هناك منطقي ربما لتجنب التعرض لفيروس كورونا المستجد وأعربوا عن تشككهم في تقارير إعلامية عن إصابته بمرض خطير، لكنهم شددوا أيضا على أن صحة كيم ومكان وجوده من الأسرار التي تبذل السلطات جهدا كبيرا لحمايتها ومن الصعب الحصول على معلومات موثوق بها في كوريا الشمالية.

وفتح اختفاء كيم في الأسبوعين الماضيين وعدم ظهوره ومشاركته في مناسبات رسمية هامة، باب الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وعن إجرائه عملية جراحية فاشلة، ووصل الأمر ببعض وسائل الإعلام الغربية لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.