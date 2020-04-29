خطيبة رئيس وزراء بريطانيا تضع مولودها

وضعت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كاري سيموندز، اليوم الأربعاء، مولودها.

وذكرت وكالة "رويترز" أن كلا من الأم والطفل بصحة جيدة، مشيرة إلى أن المولود ذكر.

يأتي ذلك بعد أيام من عودة جونسون إلى ممارسة عمله من مقر الحكومة، بعد تعافيه من مرض "كوفيد 19".