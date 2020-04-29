شركة "إيرباص" تتلقى ضربة من فيروس كورونا

أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية لتصنيع الطائرات المدنية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض الأرباح الأساسية للربع الأول من العام 2020 بنسبة 49%، داعية إلى حملة كبيرة لاستعادة الثقة في الطيران بعد انتشار وتفشي فيروس كورونا في العالم.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة، جيوم فوري، أن الشركة تقوم بجميع أنواع المراجعة للتكاليف.

وقال المدير المالي للشركة دومينيك أسام في مؤتمره الصحفي إنه يتوقع بعض التعافي في الربع الثالث قبل العودة إلى "وضع طبيعي بشكل أساسي لا نستخدم فيه السيولة" في الربع الرابع.

كما أشارت الشركة أنها تعد خططا لتوفير السيولة بعد أن دفعت 8 مليارات يورو في الربع الأول، بما في ذلك غرامة بمبلغ قياسي قدره 3.6 مليار يورو لتسوية تحقيق بشأن الفساد في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

ولم تتمكن شركة "إيرباص" سوى من تسليم عدد محدود من الطائرات منذ بدأت إجراءات العزل العام على مستوى أوروبا في منتصف مارس/ آذار وقال فوري إنه يتوقع صعوبات مماثلة في الربع الثاني قبل أن تتضح الصورة في يونيو/ حزيران تقريبا.

وأعلنت "إيرباص" أن أرباح التشغيل المُعدلة في الربع الأول تراجعت 49% إلى 281 مليون يورو (304.7 مليون دولار) مع تراجع الإيرادات 15% إلى 10.631 مليار يورو، ما يرجع بشكل أساسي إلى الضبابية التي اكتنفت بالفعل الطلب على طائرات نقل الركاب العملاقة قبل تفشي فيروس كورونا.