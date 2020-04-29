روحاني: هنا الخليج الفارسي لا خليج نيويورك

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن "الخليج الفارسي" يمثل لبلاده ممرا مائيا تاريخيا مهما.

ونقلت وكالة "إرنا" عن روحاني، قوله في كلمة بمناسبة "اليوم الوطني للخليج الفارسي"، إنه من الطبيعي أن كل الممرات المائية للبلاد مهمة مثل بحر قزوين، ولكن بما أن الخليج الفارسي وبحر عمان يتصلان بالمياه الدولية فإنهما يتميزان بأهمية خاصة.

وتابع: "الخليج الفارسي كان وما زال يمثل واحدا من مصادر الطاقة الكبرى في العالم وبالتالي فهو منطقة مهمة وحساسة"، مؤكدا أن "الخليج الفارسي يعود إلى الشعب الإيراني وهو يحمل هذا الاسم منذ القدم وسيبقى يحمله".

وأشار إلى أن كل المحافظات المتشاطئة على الخليج الفارسي كخوزستان وهرمزكان وبوشهر وسيستان وبلوجستان والمحافظات القريبة منها، كانت ومازالت تمثل حارسا أمينا له، وطالما وقفت بوجه الاعتداءات الأجنبية، وهي تقف اليوم ببسالة للدفاع عن الخليج الفارسي.

وتابع روحاني: "على الأمريكيين أن يعلموا أن اسم هذا الممر المائي هو الخليج الفارسي وليس خليج نيويورك أو واشنطن، وبالتالي عليهم أن يأخذوا بنظر الاعتبار ويحسبوا حسابا لهذا الاسم ولهذا الشعب الذي حافظ على هذا الممر المائي لآلاف السنين، وأن يكفوا عن حياكة المؤامرات يوميا ضد الشعب الإيراني".

وأضاف: "الأمريكيون يرون اليوم بأم أعينهم نجاحات الشعب الإيراني في كل المجالات، ونجاحهم في الدفاع عن مياه الخليج الفارسي، وسيبقون هكذا، وأن جنودنا في الجيش وحرس الثورة وقوات التعبئة والأمن الداخلي كانوا على الدوام وسيبقون حراسا للخليج الفارسي".