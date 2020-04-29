دولة تجري اختبارات كورونا لشعبها بالكامل

أعلنت لوكسمبورغ، أمس الثلاثاء، اعتزامها إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد لشعبها بالكامل، وذلك قبل نهاية شهر مايو/أيار المقبل بمعدل 20 ألف اختبار يوميا.

ونقلت صحيفة "لوكسمبورغ تايمز" عن كلود ميش وزير البحث والتعليم العالي، قوله: "سيتم إخضاع جميع سكان البلاد لهذه الاختبارات في غضون شهر".

في السياق ذاته، تمت دعوة الطلاب والمدرسين إلى أحد مراكز إجراء الفحص الـ17 في البلاد، استعدادا لإعادة فتح المدارس، الأسبوع المقبل.

من جانبه، دعا رئيس البرنامج البروفسور أولف نيرباس إلى إجراء الاختبار، مؤكدا "إنها مساهمة مهمة نحو السماح لنا بالعيش بحرية أكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ومن المتوقع أن يكلف تنفيذ هذه الخطة 40 مليون يورو، حيث يبلغ عدد سكان الإمارة 600 ألف نسمة، وأجرت السلطات 39 ألف اختبار حتى الآن، وتم تأكيد نحو 3729 إصابة بين سكان لوكسمبورغ والعاملين عبر الحدود المرتبطين بنظامها الصحي، فيما توفي 88 شخصا بالفيروس.