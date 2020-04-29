المقاتلات الإسرائيلية تحيي ذكرى قيام الدولة في ظل العزل العام

تحيي إسرائيل، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ72 لقيامها، وسط إجراءات العزل التي فرضتها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، "مكان"، أن سلاح الجو نفذ منذ صباح اليوم عروضا جوية في سماء البلاد بمناسبة "عيد الاستقلال".

وأوضحت أنه "تكرس العروض هذا العام للطواقم الطبية والمسعفين في المستشفيات التي تكافح في هذه الأيام وباء الكورونا. ورسمت الطائرات قلوبا في السماء أمام الطواقم الطبية التي وقفت على أسطح المستشفيات لتقدم بدورها التحية لطياري سلاح الجو".

وأشارت الهيئة إلى أن العروض "تستمر في سماء البلاد ضمن الاحتفالات بعيد الاستقلال الثاني والسبعين للدولة حتى الرابعة عصرا. ومن المقرر ان تختتم فوق مستشفى سوروكا في بئر السبع".