ألمانيا تفرض ارتداء الكمامات في كل المناطق

فرضت السلطات الألمانية ارتداء الكمامات في كل مناطق البلاد، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ارتداء الكمامة أصبح إلزاميا في كافة أنحاء ألمانيا، وذلك بعد أن التحقت العاصمة برلين بالمناطق، التي تفرض ارتداء الكمامة في وسائل النقل، ببقية المناطق التي تلزم المواطنين حملها في المحلات التجارية أيضا.

وكانت المناطق الـ15 الأخرى قد اتخذت قرارا مماثلا الأسبوع الماضي. وبذلك تصبح ألمانيا بأكملها تفرض ارتداء الكمامات الصحية في المحلات التجارية.

ويتعلق القرار، الذي تبناه مجلس شيوخ برلين، بحماية الأنف والفم. وسمح بوضع مناديل، وذلك بحسب الوكالة الفرنسية.

ودعت السلطات الألمانية السكان إلى التزام الحذر في مواجهة الوباء. وستعرض الحكومة الفيدرالية والمناطق الخميس القرار الذي ينتظر إعلانه في السادس من مايو/ أيار حول إجراءات محتملة لتخفيف العزل.

وكانت استراتيجية ألمانيا في التصدي للفيروس أكثر فعالية مقارنة بنظيراتها من الدول في القارة الأوروبية، إذ كانت تجري الآلاف من الفحوص أسبوعيا، وجعلت ارتداء الكمامات إجباريا في وسائل النقل العام وفي المتاجر وفي بعض المناطق منذ وقت مبكر.