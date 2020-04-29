"تيك توك" و"جيتس" تتبرعان بـ20 مليون دولار لمساعدة أفريقيا

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" ومؤسسة "جيتس" للأعمال الخيرية التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار لكل منهما، اليوم الأربعاء، لصالح التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) بهدف المساعدة في تمويل جهود مكافحة وباء كوفيد-19 في أفريقيا.

وقال تحالف "جافي" إن الأموال سُتنفق في توزيع أي لقاحات جديدة مضادة لكوفيد-19 بمجرد تطويرها وتجربتها وترخيصها.

وذكر سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لجافي، في بيان، أن التبرعات ستحول أيضا دون "تداعيات كارثية محتملة على برامج التحصين في العالم النامي".

وتحالف "جافي" هو شراكة بين القطاعين العام والخاص وتدعمه مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وغيرها، ويجري ترتيبات لشراء كميات كبيرة من اللقاحات بهدف الحد من تكاليف التطعيم في الدول الفقيرة.

وقال بيركلي، لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، إنه متفائل بفضل وجود عدد كبير من لقاحات كوفيد-19 التي لا تزال في المراحل الأولى من التطوير على مستوى العالم وأضاف أن عددها سينخفض حيث سيتم تطوير بعضها وسيفشل البعض الآخر.

وأضاف "يوجد الآن 76 لقاحا مسجلا على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية وبينها ستة لقاحات في طور التجارب السريرية لكن العدد في حقيقة الأمر أكبر من ذلك جدا فهو يتجاوز المئة بكثير".

وكان التحالف قد قال هذا الشهر إنه يعتزم صرف 29 مليون دولار لدعم أنظمة الصحة في 13 من الدول ذات الدخل المنخفض في مواجهة كوفيد-19.