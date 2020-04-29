دبلوماسي منشق يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

بعد أيام من الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بمرض خطير وإجرائه عملية جراحية فاشلة، كما وصل الأمر ببعض وسائل الإعلام لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.

كشف دبلوماسي كوري شمالي منشق عن نظام بلاده أحدث المعلومات، التي تشير إلى أن الزعيم الشاب لا يستطيع الوقوف أو المشي على الأقدام بمفرده.

وقال ثاي يونغ هو، دبلوماسي كوري شمالي سابق، أصبح حاليا برلمانيا في كوريا الجنوبية، إن المعلومات حول خضوعه لعملية جراحية ليست مؤكدة، لكن ما هو مؤكد أنه لا يستطيع الوقوف أو المشي لوحده.

وأضاف في حديثه لشبكة "سي إن إن" أن غياب كيم عن احتفالات يوم الشمس في 15 أبريل/ نيسان التي تحيي ذكرى جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إل سونغ تؤكد أنه في حالة صحية غير جيدة.

وأوضح أن تحركات قطار كيم باتجاه الصين والعودة، ربما يكون تكتيكا لتحويل الأنظار على أرض الواقع، وهو تكتيك كان يتبع دائما حيث يتم إرسال القطار فارغا إلى أجزاء مختلفة من البلاد؛ بحسب موقع "الحرة".

وأضاف ثاي أن السلطة هناك تستخدم أضواء المكاتب والمنازل بذات التكتيك، فالإنارة ليست متاحة إلا لهرم السلطة وبعض الأشخاص رفيعي المستوى، ويمكن أن تضاء المنازل أو المكاتب التي يعتقد أن كيم فيها للغرض ذاته، والتي تستهدف منها تضليل الرأي العام وإظهار أن كل شيء على ما يرام، والأمر الآخر أنها تعطي معلومات زائفة للأقمار الصناعية.

وقال خبراء يتابعون الأوضاع في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن صورا بالأقمار الصناعية توضح تحركات زوارق فاخرة كثيرا ما يستخدمها الزعيم كيم جونغ أون وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

وفتح اختفاء كيم في الأسبوعين الماضيين وعدم ظهوره ومشاركته في مناسبات رسمية هامة، باب الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير وعن إجرائه عملية جراحية فاشلة، ووصل الأمر ببعض وسائل الإعلام الغربية لنعيه وعرض صورة مفبركة لجثمانه.