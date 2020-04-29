ألمانيا تمدد تحذير السفر حتى منتصف يونيو

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إن بلاده مددت حتى 14 يونيو/ حزيران، التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي، للسفر غير الضروري إلى الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير الألماني، قوله: "لقد اضطررنا لاتخاذ هذه الخطوة لأن الوضع لم يتغير بما يكفي للسماح بالسفر".

كما ذكر أن التحذير، الذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الأحد، سيظل قائما حتى 14 يونيو على الأقل".

وتابع ماس أن العديد من الدول قيدت الدخول وفرضت الحجر الصحي وأوقفت الرحلات الجوية المتجهة إلى الخارج.

وذكر أن ألمانيا اضطرت إلى إنقاذ 250 ألف سائح عالق من الخارج، في الشهر الماضي، ولم يكن لديها القدرة على إجراء عملية ثانية.