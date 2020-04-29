حفل شواء على ظهر غواصة نووية يتسبب في مشكلة... صور وفيديو

وقامت السلطات العسكرية البريطانية بإعفاء قائد الغواصة "إتش إم إس ترينشانت" بعد سماحه بتنظيم حفل شواء على ظهر الغواصة وبجانبها.

At the time of Corona … a barbecue overthrew the captain of a British nuclear submarine https://t.co/ivzoNKHTPz pic.twitter.com/xiKJotVxHw — Saudi 24 News (@Saudi24N) April 29, 2020

وبحسب "ديلي ميل"، فقد نظم حفل الشواء أثناء رسو الغواصة النووية في أحد موانئ بريطانيا، وتدخلت السلطات بعد أن تسربت أخبار حفل الشواء إلى الصحافة البريطانية، وانتشر الخبر على نطاق واسع.

ونوهت الصحيفة إلى أن قائد الغواصة جون لويس، يخضع حاليا للتحقيق الإداري وأعفي من مهامه، بعد أن خلصت لجنة التحقيق إلى أنه مذنب.

ونوهت التقارير إلى أن الضابط البريطاني تلقى أوامر مباشرة بإنهاء حفل الشواء، إلا أنه سمح باستمراره وأهمل قواعد التباعد الاجتماعي المتبعة في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.