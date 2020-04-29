تعليق روسي رسمي حول قدرة ترامب على تمديد اتفاقية "ستارت" للأسلحة

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، إنه لا شيء يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان تمديد معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية دون شروط مسبقة.

وقال أنتونوف، اليوم الأربعاء:



"بموجب معاهدة ستارت، يمكن تمديدها لمدة تصل إلى خمس سنوات. من السهل نسبيًا القيام بذلك: لن يحتاج مجلس الشيوخ إلى التصديق على المعاهدة مرة أخرى".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، في وقت سابق، إن الجانب الروسي مستعد لتمديد معاهدة ستارت دون شروط مسبقة.

وأشار السفير الروسي: "قبل عشر سنوات، وقعت روسيا والولايات المتحدة على معاهدة ستارت - وشاركنا في مفاوضات الاتفاقية كرئيس للوفود الحكومية. ومنذ ذلك الحين، لعبت ستارت دورًا رئيسيًا في الحفاظ على السلام ومنع سباق تسلح خطير بين البلدين، واللتين تمثلان معًا 90 % من ترسانة الأسلحة النووية في العالم".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، صرح في وقت سابق، أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة الأميركية ردا على اقتراح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3"، دون أي شروط مسبقة.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف، في 8 نيسان/أبريل من العام 2010، في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها. وصرحت روسيا بدورها مرارًا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.