إيران: أمريكا ستعود إلى الاتفاق النووي إذا فشلت في تمديد حظر التسليح على إيران

قال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.

وقال المبعوث، تخت روانجي، في تصريحات نقلتها وكالة إرنا للأنباء الإيرانية: "خطوة تمديد حظر استيراد الأسلحة تنتهك قرار مجلس الأمن 2231، وهناك تقارير مفادها أن الأمريكيين يعتقدون أنه حال فشل محاولاتهم لتمديد العقوبات على الأسلحة الإيرانية، فسيحاولون العودة مرة أخرى كعضو بالاتفاق النووي".

وفي وقت سابق، رفضت إيران، الدعوة الأمريكية لتمديد عقوبة منع تصدير الأسلحة إليها واعتبرتها محاولة لتشتيت الانتباه عن "الإرهاب الاقتصادي" الذي تمارسه واشنطن ضد الشعب الإيراني.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا" عن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي قوله "هذه الخطوة هي محاولة لصرف الانتباه عن استمرار الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مطلع العام الجاري، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أوائل كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

وكان مساعد القائد العام للجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري قد أكد، في لقاء مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أن بلاده لا تتأمل رفع العقوبات عن استيراد وتصدير الأسلحة عن لبلاده.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن البلاد "تواجه العام الجاري فيروسي العقوبات والكورونا معا"، مؤكدا أن الجهود تبذل لخفض المصاعب التي يواجهها المواطنون ليعيشوا بصورة جيدة نسبيا.