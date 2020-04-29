قائد البحرية الإيرانية: اسم الخليج الفارسي يليق بالمنطقة كما يليق خليج الخنازير بفشل الأميركيين

قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني حسين خانزادي، إن "الخليج الفارسي مركز تبلور القوة البحرية لجبهة المقاومة الإسلامية في مواجهة الاستكبار العالمي".

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" قال خانزادي في تصريح له اليوم الإربعاء لمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي إن "الخليج الفارسي هو جزء من هوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو اليوم مركز مواجهة الحضارة الإيرانية الإسلامية لجبهة الاستكبار العالمي بزعامة أميركا وبريطانيا".

وأضاف أن "إيران لم تكن قوية كما هي اليوم في البحر اعتمادا على قدراتها وطاقاتها الذاتية".

وتابع أن إيران "في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية (الأربعون عاما الثانية للثورة) ستكون مختلفة تماما عن الماضي، إذ أننا باعتمادنا على التعاليم الدينية والثورية والحضارية والطاقات الشبابية المقتدرة في البحر سنتخذ خطوات واسعة نحو الحضارة الإسلامية وهو ما يقلق الغرب وستكون نقطة البداية لإنهاء هيمنة الاستكبار على المنطقة".

وقال قائد القوة البحرية الإيرانية "سننشر الأمن في البحار ونستفيد من فرصها لصالح السلام والأمن الجماعي والتعاون مع الاصدقاء والتصدي للأعداء وسننهي أطماع الاستكبار التوسعية". وأضاف، أن "ما يقلق العدو في هذه الأجواء ليس قدراتنا العسكرية والسياسية والاقتصادية بل أهداف إيران الإسلامية التي لها جاذبية عالمية".

وأشار إلى أن إيران "دخلت العالم بقوة العلم والمعرفة في أجواء الحظر الظالم وستجعل العالم منبهرا، لذا فإن اسم الخليج الفارسي يليق بهذه المنطقة مثلما يليق اسم خليج الخنازير بفشل الأميركيين وذلهم وهوانهم".