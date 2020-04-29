واتساب" ترفع دعوى قضائية ضد شركة إسرائيلية 

وأكدت القناة العبرية الـ"السابعة" مساء اليوم الأربعاء، أن دعوى "واتساب" ضد الشركة الإسرائيلية نتيجة لنجاحها في اختراق حسابات مسؤولين وشخصيات وصحفيين من مختلف دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيهم إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسه.

וואטסאפ נגד חברת הסייבר הישראלית https://t.co/dK9W1gBQ21 — ערוץ 7 (@arutz7heb) April 29, 2020

وأفادت القناة بأن الشركة الإسرائيلية استخدمت وسائل تكنولوجية خطيرة في عملية اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين، ما بين صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومسؤولين حكوميين أيضا، ما يتيح للشركة الإسرائيلية بتعقب المستخدمين والتعرف عليهم بشكل أكبر.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن "واتساب" سبق وأن رفعت قضية مماثلة على الشركة الإسرائيلية العام الماضي، لزرعها برامج تجسس على آلاف الهواتف حول العالم، تشمل تلك القائمة صحفيين من الهند وبعض زعماء المعارضة في رواندا.

ونفت الشركة الإسرائيلية اتهامات "واتساب"، مدعية أن مثل هذه البرامج التقنية تشتريها بعض الحكومات حول العالم بمتابعة ومراقبة بعض الإرهابيين والمجرمين أيضا.