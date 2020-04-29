الصين تعتزم إعادة فتح "المدينة المحرمة"

وأكدت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم، الأربعاء، أن إعادة فتح "المدينة المحرمة" يأتي في إشارة إضافية إلى سيطرة بكين على انتشار الفيروس على أراضيها، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة، الأول من شهر مايو/آيار، مع تحديد عدد الزوار بخمسة آلاف يوميا، مقابل 80 ألف قبل انتشار الوباء.

سبق أن أغلقت الصين، في 25 يناير/تشرين الثاني، جميع مناطق الجذب السياحي، ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانانمين في إطار إجراءات احتواء الفيروس.

وستفرض السلطات الصينية على الزوار ارتداء الكمامات، وإظهار معلومات صحية خاصة على تطبيق خاص على الهاتف المحمول، تشير إن كان حاملها عرضة للإصابة قبل الدخول، مع مراعاة "التباعد الاجتماعي".

وتواصل الصين استئناف العمل وإعادة فتح المدارس ورفع القيود المفروضة على الحركة، مع انخفاض عدد الإصابات وعدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة منذ أسبوعين، في وقت أعلنت العاصمة في وقت سابق أن متاحف بكين سيعاد فتحها تدريجيا اعتبارا من الأول من مايو.

وفي السياق نفسه، خفضت بكين حالة الطوارئ من أعلى مستوى، ورفعت شروط الحجر الصحي على المسافرين المحليين من المناطق "المنخفضة المخاطر".