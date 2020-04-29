طائرات حربية تحلق في سماء نيويورك لتحية العاملين الصحيين... ونشطاء يعترضون

تلقى الأطباء والطواقم الصحية التي تكافح تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة نيويورك اليوم تحية خاصة عبر الطائرات الحربية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) حلقت طائرات عسكرية أمريكية في سماء نيويورك، الثلاثاء، لتقديم تحية للطواقم الطبية والمسعفين والعاملين الأساسيين الآخرين الذين يحاربون وباء كوفيد 19.

ومرّت 12 طائرة مقاتلة من طراز "ثاندربيردز" و"بلو إينجلز" تابعة لسلاح الجو الأميركي في السماء الزرقاء لنيويورك في "تحية تضامنية" بعد ظهر الثلاثاء.

وقد تجمع عشرات السكان قرب ميناء المدينة لمشاهدة الطائرات الحربية في ما بدا خرقا للتوجيهات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

وحلقت الطائرات فوق نيويورك ونيوارك في نيوجيرزي لمدة 40 دقيقة ثم اتجهت إلى ترينتون في نيوجيرزي أيضا، قبل أن تنتقل إلى فيلادلفيا.

New York, New Jersey and Pennsylvania - The Blue Angels and @AFThunderbirds are headed your way. The flyover will start at 12 pm (EDT). Stay tuned here for updates and schedule changes ! #AmericaStrong #InThisTogether pic.twitter.com/cmFXGugyZ7 — Blue Angels (@BlueAngels) April 28, 2020

وقال قائد طائرات "بلو إينجلز" براين كيسيلرينغ قبل العرض "يشرفنا كثيرا أن تتاح لنا الفرصة لتحية العاملين على خط المواجهة في المعركة ضد كوفيد-19. نحن نجل قوتكم وصمودكم".

وأوضح أسطول الطائرات الحربية في بيان إن هذه الرحلة احتاجت إلى أكثر من شهر للتخطيط لها وهي الأولى من بين رحلات أخرى ستشمل كل أنحاء البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب شريف النحال رئيس المستشفى الجامعي في نيويورك ومديره التنفيذي "عرض مذهل للامتنان والوطنية قدمه أفضل الطيارين في العالم. شكرا لكم".

إلا أن عددا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إنهم يعتقدون أنه كان من الأفضل إنفاق الأموال التي خصصت لهذه الرحلات على معدات الحماية الشخصية للأطباء والممرضين.

وقد توفي حتى الآن أكثر من 17 الف شخص بكوفيد 19 في ولاية نيويورك.