فقدان مروحية تابعة لحلف "الناتو" في البحر بين اليونان وإيطاليا

فقدت مروحية تابعة للقوات الكندية خلال المشاركة في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.

وبحسب ما أعلنته القوات الجوية اليونانية، مساء الأربعاء، كان على متن المروحية ستة أشخاص.

وبحسب المعطيات الأولية، كانت المروحية خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان على بعد 50 ميلا بحريا قبالة جزيرة سيفالوني اليونانية.

Greek state TV: Helicopter operating off a Canadian frigate has gone missing between Greece and Italy. The ship is the HMCS Frederiction, and is part of a NATO training mission. It's unclear if the helicopter is Canadian, or whether there are Canadians on board. (DND file photo). pic.twitter.com/koGYLkRvWR — CBC News Alerts (@CBCAlerts) April 29, 2020

وبدأت عمليات بحث بمشاركة فرق من تركيا وإيطاليا، بينما أفادت السلطات اليونانية بأنه لم يطلب منها المشاركة في البحث عن الطائرة.

وأكدت مصادر أن عمليات البحث ستستمر لحين العثور على الطائرة أو طاقمها أو الحطام، وقد تشترك دول أخرى.

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي تفقد دولة في حلف الناتو إحدى طائراتها، لكنها الأولى منذ بداية عام 2020.