وكالة: إدارة ترامب تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لكورونا

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الإسراع في تطوير لقاح لفيروس كورونا وإن الهدف هو توفير 100 مليون جرعة بحلول نهاية 2020، حسب وكالة "رويترز".

وقال المستشار الصحي للبيت الأبيض الدكتور أنطوني فاوتشي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن البيانات المأخوذة من اختبار الأدوية المضادة للفيروسات التابعة لشركة "جلعاد ساينس" أظهرت "أخبارًا جيدة" وتضع مستوى جديدًا للرعاية مرضى Covid-19.

وحسب "إيه بي سي" أشاد خبير الأمراض المعدية الدكتور أنطوني فاوتشي اليوم الأربعاء بنتائج تجربة فحص علاج تجريبي للعقار الجديد واصفا إياه بأنه "أخبار سارة" أثناء حديثه في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس دونالد ترامب.

وأسفرت تجربة دولية عشوائية عن عقار إعادة التصميم عن "أخبار سارة"، وتقصير الفترة التي عانى فيها المرضى من الأعراض وربما خفض معدل الوفيات بشكل طفيف، وفقًا لفاوتشي، عضو فريق مكافحة الفيروسات التاجية في البيت الأبيض ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي رعى التجربة.

Dr. Fauci says he was told data from a coronavirus drug trial testing Gilead’s remdesivir shows that “remdesivir has a clear cut significant, positive effect in diminishing the time to recovery.” https://t.co/kaovCY312w pic.twitter.com/cXcCcf750l — CNBC (@CNBC) April 29, 2020

وقال فاوتشي "لقد ثبت أن الدواء يمكن أن يمنع هذا الفيروس"، واصفا التطور بأنه "متفائل للغاية".