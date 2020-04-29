وكالة: إدارة ترامب تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لكورونا

وحسب "إيه بي سي" أشاد خبير الأمراض المعدية الدكتور أنطوني فاوتشي اليوم الأربعاء بنتائج تجربة فحص علاج تجريبي للعقار الجديد واصفا إياه بأنه "أخبار سارة" أثناء حديثه في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس دونالد ترامب.
وأسفرت تجربة دولية عشوائية عن عقار إعادة التصميم عن "أخبار سارة"، وتقصير الفترة التي عانى فيها المرضى من الأعراض وربما خفض معدل الوفيات بشكل طفيف، وفقًا لفاوتشي، عضو فريق مكافحة الفيروسات التاجية في البيت الأبيض ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي رعى التجربة.
Dr. Fauci says he was told data from a coronavirus drug trial testing Gilead’s remdesivir shows that “remdesivir has a clear cut significant, positive effect in diminishing the time to recovery.” https://t.co/kaovCY312w pic.twitter.com/cXcCcf750l— CNBC (@CNBC) April 29, 2020
وقال فاوتشي "لقد ثبت أن الدواء يمكن أن يمنع هذا الفيروس"، واصفا التطور بأنه "متفائل للغاية".
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