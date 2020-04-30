المتحدث باسم الرئاسة الروسية: العقوبات الغربية ضد روسيا "قيود عصابات" 

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، وجود إشارات بشأن إمكانية تخفيف العقوبات الغربية عن روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يثير هذه القضية في حواره مع نظرائه.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة "إر تي في أي" ردا على سؤال عما إذا كانت هناك إشارات الآن بشأن تخفيف العقوبات الغربية عن روسيا: "لا توجد مثل هذه الإشارات".

وأضاف: "الجانب الروسي لا يثير أبدا مسألة هذه العقوبات والرئيس الروسي نفسه لا يثير أبدا مسألة العقوبات في حواره مع نظرائه".

وفي سياق متصل وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، العقوبات الغربية ضد روسيا بـ "قيود العصابات"، مشيرا إلى أن الأزمات تصلب وتقوي وأن روسيا تعلمت العيش في مثل هذه الظروف.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014.

وبدأ الغرب منذ عام 2014 بحملة عقوبات ضد روسيا الاتحادية وذلك بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية واندلاع الأزمة شرقي أوكرانيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة النهج الغربي العدائي، من خلال محاولات إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.