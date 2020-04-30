الحوثي: الاستفزازات الأمريكية في الخليج وما أعلنه ترامب محاولة لرفع أسعار النفط

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، إن أي مصادمات أمريكية مع إيران لن تصل إلى مرحلة النهاية.

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف محمد الحوثي، الذي يشغل منصب عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" بصنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على حسابه في "تويتر": ‏"الاستفزازات الأمريكية في الخليج وما أعلنه ترامب محاولة مفضوحة لرفع أسعار النفط بعد الخسارة التي منيت بها الشركات والنفط الصخري الأمريكي".

الاستفزازات الأمريكية في الخليج وما اعلنه ترامب محاولة مفضوحة لرفع اسعار النفط بعد الخسارة التي منيت بها الشركات والنفط الصخري الأمريكي

فأي مصادمات امريكية مع إيران لن تصل إلى مرحلة النهاية ربما — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 30, 2020

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد في وقت سابق من هذا الشهر، أنه يدرس إمكانية وقف شراء النفط من المملكة العربية السعودية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن وقف شراء النفط من الرياض: "سندرس هذا".

وأضاف ترامب، "نعم، نحن في وضع سلبي، لكن ليس لفترة طويلة بل لفترة قصيرة... كثير من الناس دخلوا في وضع غير مريح... هذه قصة مالية أكثر من أنها حالة نفط، لكنني أعتقد أنه في غضون شهر أو أكثر بقليل، سيرتفع السعر إلى 25-28 (دولار للبرميل)".

تزامن ذلك مع ضغوط الجائحة على الاقتصاد العالمي وتهديدها بمحو عقد كامل من نمو الطلب، وتسببها في تسريح الملايين من وظائفهم، ومحو مئات مليارات الدولارات من القيم السوقية للشركات.

منذ بداية العام، تراجعت أسعار الخام بأكثر من 80%، أو 50 دولارا للبرميل، بفعل التداعيات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي وانهيار اتفاق "أوبك +" الشهر الماضي، قبل تدارك المنتجين للأمر هذا الشهر وإقرارهم حصة خفض تاريخية. يرى المحللون أن الاتفاق جاء متأخرًا ما سمح بتمرير كميات ضخمة من المعروض إلى السوق.