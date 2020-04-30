ترامب: لا يصدق استطلاعات الرأي التي تبين تقدم بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "رويترز" يوم أمس الأربعاء، إنه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تبين أن منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، يتقدم في سباق انتخابات 2020.

وأشار الرئيس، أنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

وأجريت المقابلة في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض، حيث قال ترامب "لا أصدق استطلاعات الرأي"، وأضاف، "أعتقد أن شعب هذا البلد ذكي. ولا أظن أنهم سيؤيدون رجلا غير كفء...".

وأظهر استطلاع "رويترز-إبسوس" هذا الأسبوع أن 44 في المئة من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما قال 40 في المئة إنهم سيدعمون ترامب.

أجري الاستطلاع في ثلاث ولايات رئيسية هي ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وقد تفوق بايدن على ترامب بنسبة 45 في المئة مقابل 39 في المئة.

وكان انتصار ترامب في تلك الولايات ما أوصله إلى البيت الأبيض خلال انتخابات عام 2016.

ويواجه ترامب انتقادات واسعة من منافسيه الديمقراطيين بشأن إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم جو بايدن، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، ونانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب.