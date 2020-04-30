بومبيو يهاجم قطر ودولة أفريقية أخرى بشأن "كورونا"

هاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كلا من قطر وجنوب إفريقيا بسبب "قبولهما" الاستعانة بأطباء من كوبا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، متهما كوبا باستغلال الجائحة.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، "لقد رأينا كيف يستخدم نظام هافانا وباء كوفيد-19 لمواصلة استغلال مقدمي الرعاية الصحية الكوبيين".

وأضاف: "نحيي قادة كل من البرازيل والإكوادور وبوليفيا وغيرها من الدول التي رفضت أن تغض الطرف عن هذه الانتهاكات التي يرتكبها النظام الكوبي، وندعو سائر الدول إلى أن تحذو حذوها، وخاصة أماكن مثل جنوب إفريقيا وقطر".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن "الحكومات التي تقبل أطباء كوبيين يجب أن تدفع لهم مباشرة، لأنها حين تدفع للنظام فهي تساعد الحكومة الكوبية على جني أرباح من الاتجار بالبشر".

ومنذ ظهور فيروس كورونا في العالم قبل أربعة أشهر أرسلت كوبا أطباء إلى أكثر من 12 دولة، بينها إيطاليا. من جهتها وافقت فرنسا على الاستعانة بأطباء كوبيين في مناطقها وأقاليمها الواقعة ما وراء البحار.