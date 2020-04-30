إيران تطلق تهديدا قويا إلى القواعد الأمريكية في المنطقة

هددت إيران، مساء أمس الأربعاء، بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة حال استهداف واشنطن، الأمن القومي الإيراني.

قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، خلال برنامج "بلا حدود"، إن إيران ستضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة إن استهدفت أمريكا الأمن القومي الإيراني، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وبشأن طبيعة تصعيد التوتر في مياه الخليج من قبل أمريكا، اعتبر رضائي أن "القضية ناجمة عن تغيير القادة البحريين الأمريكيين في المنطقة ودخولهم مياه الخليج، قائلا: إنه "وبسبب تعقيدات منطقة الخليج الفارسي لا يمر القادة الجدد بالطرق الصحيحة وهو ما حدث أيضا قبل عدة أيام".

وحول تفاصيل الحادث قال إنه "حينما كانت هنالك سفينة وعدة زوارق إيرانية مكلفة بتحديد المياه الإقليمية أطلعت على دخول سفينة حربية أمريكية إلى المياه الإقليمية الإيرانية كانت قد سلكت الطريق الخطأ بسبب عدم معرفتهم بالمنطقة حيث ردت عليهم القوات الإيرانية وانتهت القضية".

وحول تهديد ترامب بإطلاق النار على الزوراق الإيرانية قال رضائي، إن "الجميع يعرفون ترامب باعتباره شخصا مقامرا ويطلق التهديدات إلا أنه لا يفعل شيئا"، متابعا: "لقد شهدنا أداءه ولكن لو أراد تنفيذ تهديداته التي أطلقها فإننا مثلما عملنا في الهجوم على قاعدة "عين الأسد" في العراق سنرد عليهم بكل قوة وحزم.