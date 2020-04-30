الرئيس الإيراني يرسل برقية في عيد العمال

أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، بجهود وتضحيات جميع العمال الإيرانيين في برقية التهنئة التي قدمها بمناسبة يوم العمال العالمي.

وقال روحاني، في البرقية ، "خلال السنوات الأخيرة ولاسيما العام الجاري الذي مر بظروف عصيبة للجميع، حيث المشاكل التي تسبب فيها هذا مرض كورونا لسلامة الناس وأعمالهم، واصل العمال الأعزاء نشاطهم داخل المصانع وكرّسوا جل طاقاتهم لتلبية احتياجات البلاد".

وأضاف: "نحن اليوم نشاهد بأن المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية والصحية متوفرة لدى الشعب، وذلك بفضل جهود عمالنا"، متابعا: إلى جانب التضحيات العظيمة للكوادر الطبية والعلاجية خلال الفترة الراهنة، لقد بذل العمال أيضا جهدهم وقدموا التضحيات لتلبية احتياجات الناس.

واكد الرئيس الإيراني، "جهودنا تمحورت في هذه الأيام على حماية سلامة الشعب، ومن ثم توفير احتياجاتهم في الأسواق، ومواصلة النشاطات في المصانع والورش".