وزير الصحة الإيراني يوجه تحذيرا إلى المتعافين من فيروس "كورونا"

أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الخميس، احتمال تجدد إصابة الأفراد الذين تعافوا من فيروس "كورونا".

وقال نمكي، إن إيران "حققت إنجازا مناسبا جدا في مواجهة فيروس كورونا في ذروة المشاكل الاقتصادية وخفضت الوفيات إلى تحت 100 وكذلك انخفضت المراجعات للمستشفيات إلى الحد الأدنى، إلا أن هذا الأمر لا يعني انتهاء الأزمة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ودعا وزير الصحة، إلى متابعة الالتزام الجاد بالبروتوكولات الصحية وعدم التهاون في ذلك بغية السيطرة الكاملة على المرض والقضاء عليه، مؤكدا أنه في حال الالتزام بمشروع التباعد الاجتماعي الذكي ستستمر أنشطة الأعمال وفي غير هذه الحالة يمكن العودة إلى الظروف السابقة وحينها ستتضرر الأنشطة الاقتصادية والمواطنون جراء ذلك.

وأوضح أنه "تم إعداد تعليمات من أجل إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المدن المصنفة ضمن المناطق البيضاء من حيث الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية"، قائلا إن إغلاق المراقد المقدسة سيستمر لحين حصول الثقة الكاملة بان لا يصاب حتى زائر واحد من إعادة فتحها أمام الزوار.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية أمس الأربعاء، وفاة 80 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع ضحايا الوباء في البلاد 5957، ما يعكس ارتفاعا طفيفا في المعدل اليومي للوفيات، من بين إجمالي عدد المصابين الذي بلغ 93657.