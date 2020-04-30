اليونان تهاجم تركيا وتوجه لها اتهاما بشأن المهاجرين

أحبطت السلطات اليونانية، مساء أمس الأربعاء، محاولة سفن تابعة لقوات خفر السواحل التركية مرافقة قارب يقل مهاجرين إلى داخل المياه اليونانية قبالة جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجه.

وقالت قوات خفر السواحل، في بيان لها ، إن "قارب المهاجرين تم رصده في المياه التركية في وقت مبكر من الأربعاء وتجاهلت زوارق الدورية التركية نداءات متكررة تطالب بوقفه، قبل التقاط المهاجرين بعد ذلك بعدة ساعات".

وأضاف البيان، أن "القارب لم يدخل المياه اليونانية في أية لحظة، رغم مساعي زوارق الدورية التركية مرافقته للدخول".

ويسود التوتر العلاقات بين الجارتين المتناحرتين منذ أمد، جراء حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ومحاولة الآلاف من طالبي اللجوء دخول اليونان هذا العام.

وكانت اليونان قد كثفت الانتشار الأمني عند حدودها البرية والبحرية مع تركيا منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الحدود التركية مع اليونان أمام المهاجرين واللاجئين، الذين كانوا يسعون لدخول الأراضي الأوروبية بشكل غير مشروع من بلاده.