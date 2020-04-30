روحاني: إيران تواجه الحظر ومؤامرات الأعداء وكورونا معا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن بلاده "تواجه هذا العام، الحظر ومؤامرات الأعداء وفيروس كورونا معا".

وقال روحاني، خلال مراسم افتتاح مشاريع وطنية ، في محافظة إيلام غربي ايران عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إن "هذا العام مهم جدا إذ أننا نواجه الحظر ومؤامرات الأعداء من جانب وفيروس كورونا من جانب آخر".

وأضاف: "ولكن علينا أن نحول هذا العام إلى عام قفزة الإنتاج ومثلما أكد قائد الثورة، علينا أن نقوم في هذا العام بخطوة خاصة في قطاعات الإنتاج سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو غيرها".

واردف قائلا: "علينا هذا العام أن نضع أيدينا بأيدي البعض ونتكاتف ليكون عام قفزة الانتاج وأن يدرك الأعداء بأن الشعب الإيراني المقتدر لن يستسلم أمام مؤامراتهم.

وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، قال في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، خلال برنامج "بلا حدود"، إن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إن استهدفت أمريكا الأمن القومي الإيراني، فيما أكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، رصد جميع التحركات في الخليج، مشددة على أنها تتصدى بحزم لأي تحركات استفزازية تمهد لانتهاك حقوق الشعب الإيراني.