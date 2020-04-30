وزيرتا الدفاع الفرنسية والألمانية توقعان اتفاقية لتطوير دبابة قتال جديدة

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إنها وقعت اتفاقية مع وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب – كارينباور، لتطوير دبابة قتال جديدة، والمزمع إنشاؤها بحلول عام 2035.

وكتبت بارلي على صفحتها الرسمية في "تويتر": "وقعت أنا وزميلتي عن بعد اتفاقية لبدء تطوير الشكل الظاهري لدبابة قتال جديدة".

وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أنه من المخطط إنشاء "دبابة أوروبية حديثة مجهزة بالاتصالات" بحلول عام 2035، مشيرة إلى إن الدفاع عن أوروبا يتم بناؤه بتواضع وثقة ملموسة".

واتفقت باريس وبرلين بصورة خاصة على العمل معا لتطوير دبابة المستقبل القتالية وفق مشروع يعرف باسم "النظام البري القتالي"، و"نظام المستقبل الجوي القتالي" الذي سيجمع بين طائرة من الجيل الجديد وصواريخ كروز وطائرات بلا طيار تتحرك ضمن سرب.