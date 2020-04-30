بريطانيا تجدد دعمها للمؤسسات الشرعية الليبية المعترف بها دوليا

جددت الحكومة البريطانية دعمها للمؤسسات الشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا في ضوء اتفاق الصخيرات السياسي.

القاهرة – سبوتنيك . وأعلنت الحكومة البريطانية أنها تجدد دعمها للمؤسسات الشرعية والمعترف بها دوليًا في ليبيا، مناشدة جميع الأطراف لوقف القتال والدخول في حوار يمهد لحل سياسي شامل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأكدت الحكومة البريطانية، في بيان، اليوم الخميس، أنه "في ضوء التصريحات الأخيرة، المملكة المتحدة تجدد دعمها للمؤسسات المعترف بها دوليًا في ليبيا، وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسي في 2015".

وأضافت: "تلك المؤسسات هي المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة"، مؤكدة: "المملكة المتحدة موقفها واضح من أنه لا يجب إجراء أي تغييرات على الهياكل السياسية من طرف واحد".

وتابعت: "نحث جميع الأطراف الليبية على وقف القتال، وبدء حواء بناء، يمهد لحل سياسي شامل، وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين الدولي، ما يحقق الاستقرار للبلاد".