تحلل جثث العشرات من ضحايا كورونا داخل أربع شاحنات في منطقة سكنية... فيديو

في الوقت الذي تطالب فيه الحكومات شعوبها بالبقاء في المنازل، تطفو على السطح مأساة دفن ضحايا كورونا، الذي يعتبر أحدث مثال على التحديات التي تواجهها دور الجنائز مع آلاف الموتى بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس المستجد وتفشي الوباء.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سكان منطقة بروكلين لاحظوا في الأيام القليلة الماضية انبعاث روائح كريهة في المنطقة، ما استدعى قيام بعض السكان بطلب السلطات المحلية وتسجيل شكاوى وتبليغات.

قال أحد مسؤولي الشرطة، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح في مجريات التحقيقات، إنه توجه لدار الجنازة بعد تلقي اتصال من خدمة الطوارئ "911" ليتضح أن الدار استأجرت أربع شاحنات لحفظ نحو 50 جثمانا، وفقا لما ذكره لأسوشيتد برس.

ABD'de 2 kamyonette 100 ceset bulundu#NewYork'ta, bir #cenazeevinin önündeki iki kamyonette 100 kişinin çürümeye yüz tutmuş #cesetleri bulundu. #Cenazeevi sahipleri, #salgın nedeniyle artan ölümlerden dolayı cesetleri koyacak yer bulamadıklarını itiraf etti. pic.twitter.com/wC0Npj2fHE — Diriliş Postası (@dirilispostasi) April 30, 2020

هذا الأمر دفع السلطات للتحرك وعثرت الشرطة على مصدر الرائحة التي تبين أنها تفوح من شاحنات في داخلها عشرات الجثث المتحللة حيث قامت السلطات ببدء التحقيقات لمعرفة مصدر الجثث واحتمال أن تكون مصابة بفيروس كورونا المستجد.

#NewYork : Officers were called to the address in Brooklyn after a passerby complained about a smell coming from the vehicles, officials said. https://t.co/yeJ7oQB7yT — ProsperityUnity (@ProsperityUnity) April 30, 2020

وبحسب الصحيفة، فإن الشاحنات المجهزة ببرادات كانت مركونة في منطقة سكنية في بروكلين وقد تم وضع جثث الموتى المصابين بفيروس كورونا على أن يأتي دورها في عملية الحرق في إحدى المحارق، لكن بعد مرور أيام عديدة تحللت الجثث في البرادات وأدت إلى انتشار الروائح الكريهة في المنطقة.

Up to 60 bodies found in four trucks outside #Brooklyn funeral home pic.twitter.com/CCpmDxu5bk — Jeyaram Anojan (@AnojanJeyaram) April 30, 2020

وأشار نشطاء إلى إن المستشفيات والمقابر ومحارق الجثث في نيويورك شهدت ضغطا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.