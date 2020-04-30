إيران تهدد إسرائيل بـ"صفحة جديدة ومدهشة" يشهدها العالم

قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، إنه "إذا اخطأ الصهاينة في احتلال أجزاء من الضفة فإنهم سيواجهون صفحة جديدة ومدهشة".

وقال عبد اللهيان في تغريدة له: "لا يشك الصهاينة بأنه إذا أخطأوا في احتلال أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية فإنهم سيواجهون بصفحة جديدة ومدهشة من قبل المقاومة يندمون من عملهم. وسيشهد العالم في الحركة الجديدة للمقاومة الفلسطينية تطوراً هاماً".

​وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، إن واشنطن مستعدة للموافقة على السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي في بعض المناطق، لكنها تدعو إسرائيل إلى إجراء مفاوضات إضافية مع الفلسطينيين.

وسبق أن عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.