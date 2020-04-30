بطل بريطانيا... رسالة "شرف" من جونسون لعجوز عمره "100" عام... فيديو

وجّه رئيس الوزارء البريطاني بوريس جونسون رسالة شرف وتهنئة إلى عجوز بريطاني ساهم بدعم عمال القطاع الصحي البريطاني من خلال حملة جمع خلالها أكثر من 30 مليون جنيه استرليني.

وقال جونسون في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الخميس:

"أريد أن أتمنى للكابتن توم أن يكون عيد ميلاده الـ 100 متميزا جدا. وأقول له شكرا نيابة عن البلد كله".

I want to wish @captaintommoore a very special 100th Birthday. Thank you on behalf of the whole country. pic.twitter.com/YqJxtHLCav — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 30, 2020

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وأضاف جونسون: "اسمح لي أن أعبر عن إعجاب وامتنان الأمة بأكملها لمهمتك البطولية في جمع التبرعات".

وأشار رئيس الوزراء: "كابتن توم، أنا أتكلم بالنيابة عن كل البلاد، نتمنى لك أن يكون عيد ميلادك المئة رائعا، جهودك البطولية تركت أثرها الروحي على كل الأمة".

وأثنى جونسون على تمكن الكابتن توم من جمع أكثر من 30 مليون جنيه أسترليني لدعم القطاع الصحي الذي يواجه كورونا وسيهزمه.

وأصبح الكابتن البريطاني توم مور، المخضرم في الحرب الذي جمع الملايين لصالح عمال الصحة في بريطانيا عقيدًا فخريًا في عيد ميلاده المائة.

Ahead of @captaintommoore's birthday, the @YORKS_REGT presented Colonel Tom with their prestigious annual Regimental Medal, given to the individual in the Yorkshire Regiment family who is considered to have made the greatest contribution in the last year. #CaptainTomMoore pic.twitter.com/KVGZHG1E1Y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 30, 2020

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كما تميزت مناسبة عيد ميلاده بحضور طاقم سلاح الجو الملكي البريطاني وتحيات عيد الميلاد من الملكة ورئيس الوزراء.