التعايش مع "كورونا"... هل بات الخيار الوحيد أمام العالم؟

تتجه بعض دول العالم في الوقت الراهن إلى خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تأكيد دراسات استمراره لأشهر عدة.

ضمن الدول التي تتجه إلى هذا السيناريو، أعلنت مصر خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 إبريل/نيسان، ملامح خطة التعايش مع الأزمة.

وعرضت وزيرة الصحة هالة زايد، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج، ووضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

وبحسب زايد فإن المرحلة الأولى من خطة التعايش، تتضمن إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.

ويستمر إغلاق الأماكن التي تسبب خطرا شديدا لنقل العدوى، والتعامل مع الجمهور عبر الخدمات الإلكترونية، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونيا للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس وبعض الإجراءات الأخرى.

بشأن مدى أهمية الإجراءات وخطورتها أوضح الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات والأمصال من مصر، أن التعايش مع الفيروس أصبحت حتمية، خاصة في ظل اتباع سياسية مناعة القطيع.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإجراءات المتبعة خلال الفترة الماضية هي لتسطيح المنحنى، للحد من سرعة انتشاره، وأن منع انتشاره يتطلب الحظر الكامل.

وأشار إلى أن الأمر سيتطلب التعايش مع الفيروس نظرا للآثار الاقتصادية التي خلفها على كافة المجالات طوال الفترة الماضية.

ويرى أن انتشار الفيروس يستمر لعدة أشهر مقبلة لحين تكوين مناعة لدى المصريين ضده، أو اكتشاف اللقاح أو الدواء، خاصة أن السلالة الموجودة في مصر ضعيفة وليست شرسة كبعض السلالات الأخرى.

في ذات الإطار قال الدكتور سمير حلمي أستاذ أمراض الباطنة بمصر، إن القرارات ليست عشوائية، وتتخذ بعد دراسة منحنى الإصابات والوفيات وحالات الشفاء، والتي يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.

ويتوقع حلمي استمرار الفيروس لمدة طويلة، الأمر الذي يتطلب التعايش مع الحالة، خاصة في ظل احتمالية تكراره مرة أخرى، وهو ما يفرض استمرار اتخاذ نفس الخطوات والإجراءات الاحترازية المتبعة خلال الفترة الماضية.

ويرى حلمي أن مصر اكتسبت الخبرة في العديد من الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية، وأن الحفاظ على نفس وتيرة الإجراءات الاحترازية من الناحية الفردية في غاية الأهمية حتى لا يتسبب التهاون في ارتفاع معدل الإصابة مرة أخرى.

وبشأن احتمالية انتشار الفيروس بشكل أكبر، أوضح أن الجهات المسؤولة تتخذ القرارات بناء على الدراسات والأرقام، وأن عودة بعض الأنشطة بشكل تدريجي يمكن أن يتم التراجع عنه حال ارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى، إذا رأت الجهات ضرورة في ذلك.

إجراءات متبعة

تتضمن إجراءات خطة التعايش التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنازل، إلى جانب قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت.

وأعلنت العديد من الدول في وقت سابق التعايش مع الفيروس، إلا أنه أضر ببعضها نتيجة الانتشار السريع للفيروس.