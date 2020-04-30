جونسون: بريطانيا تفادت "السيناريو الأسوأ" لتفشي الوباء

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن بلاده استطاعت تفادي "السيناريو الأسوأ" لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أودى بحياة الآلاف.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، إن عدد المرضى الذين يحتاجون لعناية مركزة بسبب مرض "كوفيد 19" آخذ في التراجع، مشيرًا إلى وصول إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في بريطانيا إلى 26711 وفاة.

وأضاف: "أمامنا تحديات لم تشهدها بريطانيا من قبل بسبب كورونا، والجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها الوباء. نتجاوز ذروة انتشار الوباء والسيناريو الأسوأ لم يحدث".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني الذي عاد لاستئناف مهام عمله هذا الأسبوع بعد التعافي من "كوفيد 19"، أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لن تؤدي إلى عودة الوباء، مشيرًا إلى العمل على تطوير لقاح، لكن من غير المعروف متى سيحدث ذلك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد عاد إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، صباح يوم الاثنين الماضي، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وفي أول ظهور له بعد عودته للعمل، نصح جونسون المواطنين بمواصلة الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بلاده "بدأت بتحويل المسار في معركة التصدي لكورونا".