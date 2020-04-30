تركيا تعلق على استمرار توريد "إس-400" رغم جائحة كورونا

قال إبراهيم قالين، السكرتير الصحفي للرئيس التركي، إن توريد أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز "إس-400" إلى تركيا سيستمر، على الرغم من التأخير بسبب جائحة كورونا.

وقال قالين خلال مؤتمر عبر الإنترنت للمجلس الأطلنطي في واشنطن: "كان هناك تأخير بسبب الفيروس التاجي، لكن التسليم سيستمر كما هو مخطط".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تخطط لاستكمال تجهيز منظومة "إس-400" للدفاع الجوي، وسيتم نقلها إلى الوضعية القتالية في أبريل.

وأشار قالين أيضًا إلى أن تركيا "أمضت قدرًا كبيرا من الوقت" في محاولة إقناع الولايات المتحدة ببيع أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، ولكن "تم الرفض وفقًا للشروط التي طالبناها". مشيرا إلى أن روسيا اقترحت بيع "إس-400" دون شروط مسبقة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، أن مسألة شراء تركيا للدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الجوي"إس-400" من روسيا لا تزال أمرا مهما.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا في كانون الأول/ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء المنظومة جزئياً.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.