بعدما أشعل ترامب حربا كلامية مع بكين... الأمم المتحدة: العالم يفتقر للزعامة في الحرب على كورونا

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن أسفه لافتقار العالم للزعامة والانقسام الدولي في الحرب على فيروس كورونا.

جاءت تصريحات جوتيريش بعدما أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الحرب الكلامية مع الصين، إذ قال ترامب إنه يعتقد أن تعامل الصين مع الوباء دليل على أنها "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي يخسر انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي، ردا على أسئلة عن الزعامة العالمية، إن المجتمع الدولي منقسم في وقت يعد فيه اتحاده "أهم من أي وقت مضى".

وأضاف "هناك... انفصال بين الزعامة والقوة. نرى أمثلة رائعة على الزعامة لكنها ليست مقترنة بالقوة عادة. وعندما نرى القوة أحيانا لا نرى الزعامة اللازمة"، بحسب "روترز".

وتابع قائلا "آمل أن يتم التغلب على هذا الأمر عاجلا وليس آجلا".

As the #COVID19 pandemic rages, the @UN has mobilized fully to save lives, stave off famine, ease the pain and plan for recovery.



Our voice has been clear. We will continue calling for solidarity, unity and hope.https://t.co/3YpskMVAGP pic.twitter.com/TVtCqHWAOc — António Guterres (@antonioguterres) April 30, 2020

وردا على سؤال عما إذا كان قلقا من أن يُلحق التوتر بين واشنطن وبكين الضرر بالتعاون الدولي، قال جوتيريش "إنهما بالتأكيد بلدان أساسيان".

وعاليما، أصيب نحو 3.2 مليون شخص حتى الآن بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بينما توفي أكثر من 227 ألف شخص جراء المرض، وفقا لإحصاء لرويترز.